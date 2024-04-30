إنتقادات أممية لتوعد جامعة كولومبيا بفصل طلابها المناصرين لفلسطين

العالم – خاص بالعالم

عنف الشرطة الأمريكية اتخذ منحى آخر حيث وثّق طلاب من جامعة أريزونا، في مقطع فيديو، لحظة نزع أفراد من الشرطة الأميركية حجاب شابة مؤيدة للقضية الفلسطينية، بعد اعتقالها، في الوقت الذي حاول فيه الطلاب إقناع الشرطة بإعادة حجاب الفتاة وإطلاق سراحها، معتبرين ما حدث انتهاكا لخصوصية الفتاة.

الاحتجاجات الداعمة لغزة، امتدت إلى جامعات أخرى عبر العالم، وبلغ صداها كندا وبريطانيا وفرنسا واليابان، فيما أخذت المطالب في التوسع بعدما غذاها القمع، وعلت شعارات جديدة لتحرير الجامعات من قبضة اللوبيات الصهيونية التي تسيطر على إدارات الجامعات ومناهجها الدراسية.

الإجراءات التي مورست بحق الطلاب الجامعيين قوبلت بإنتقادات دولية شديدة حيث نددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، باعتزام جامعة كولومبيا الأميركية فصل طلابها ممن شاركوا في المظاهرات ما لم يفضوا اعتصامهم واصفة خطوة الجامعة بأنها 'مثيرة للقلق'وأن هذا النوع من العقاب يعد انتهاكا واسعا لحق الطلاب في التظاهر السلمي.

من جانبه قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إنّ الشرطة الأميركية تدخلت بشكل غير متناسب ضد احتجاجات الجامعات في الولايات المتحدة معرباً عن انزعاجه، إزاء الإجراءات التي وصفها بالقاسية والتي تتخذها قوات الأمن الأميركية خلال محاولات تفريق احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات الولايات المتحدة.

في المقابل يواصل طلاب في الجامعات الأميركية حراكهم الرافض للدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي رغم الإجراءات الإنتقامية للسلطات الأمريكية حيث شملت الإحتجاجات أكثر من ثمانين جامعة على امتداد أكثر من 20 ولاية في أمريكا.

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