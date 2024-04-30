الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 30-04-2024

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 30-04-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 29-04-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 28-04-2024