قنصل إيران يلتقي في جدة رئيس جامعة الملك عبد العزيز

العالم – إيران

وفي هذا اللقاء أكد القنصل الإيراني العام حسن زرنكار على ضرورة التواصل بين الجامعات الإيرانية والسعودية، وتحقيق التعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة.

كما أكد على إمكانية التحاق الطلاب السعوديين بدورات تدريبية في اللغة الفارسية و التعرف على إيران، فضلا عن استعداد الجامعات الإيرانية لقبول الطلاب السعوديين على شكل منح دراسية وغيرها من المزايا التعليمية والبحثية.

بدوره أشار رئيس جامعة الملك عبد العزيز في هذا اللقاء إلى أهمية التعاون العلمي والتعليمي لتطوير العلاقات بين البلدين وأكد على ضرورة توفير أطر التعاون بين المؤسسات العلمية في إيران والمملكة العربية السعودية.