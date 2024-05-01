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مارين تايمز:

مشاة البحرية الأمريكية يتعلمون من تكتيكات اليمنيين في البحر الأحمر

مشاة البحرية الأمريكية يتعلمون من تكتيكات اليمنيين في البحر الأحمر
الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكدت صحيفة مارين كوربس تايمز المعنية بأخبار البحرية الأمريكية، أن مشاة البحرية الأمريكية يتعلمون من تكتيكات اليمنيين في البحر الأحمر.

العالم-اليمن

وقالت صحيفة مارين تايمز: إن اليمنيون يحددون مواقع السفن ثم يطلقون طائرات وصواريخ عليها وينتقلون إلى مكان آخر مما يجعل من الصعب تعقبهم.

وأضافت الصحيفة "لقد اظهر اليمنيون أن القوة البرية المجهزة بأجهزة استشعار وصواريخ يمكن أن تشكل تحديات كبيرة للسفن.

وأوضحت أن الجيش اليمني تطورت جهوده بسرعة الى مثال ممتاز لكيفية اجراء استطلاع فعال واستطلاع مضاد ومنع دخول البحر خلال المواجهات.

في السياق ذاته قال موقع اmaritime-executiv المختص بالتجارية البحرية، إن الهجوم على سفينة MSC Orion في المحيط الهندي يثير القلق لأن السفينة كانت على مسافة كبيرة من اليمن، مضيفاً أن العملية تشير أن اليمنيين قاموا بتوسيع نطاق طائراتهم المسيّرة.

وأكد مركز المعلومات البحرية المشترك أنه تم العثور على حطام طائرة مُسّيرة على متن سفينة MSC Orion المستأجرة لشركة "زودياك" والتي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

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