فيديو خاص: قيادي يمني يكشف كواليس جديدة مع واشنطن وطهران!!

العالم - ضيف وحوار

موقنا في البحار انساني واسلامي ولن يتغير

وقال عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي لقناة العالم الاخبارية: ان القرار اتخذ واعلنه السيد عبد الملك الحوثي بالوقوف مع المجاهدين في غزة التي تباد وتدمر، وكان موقفا انسانيا واسلاميا ودينيا، وضرورة في ظل السكوت الذي يعم معظم الدول الاسلامية والعربية ولم تحرك ساكنا ولم تطرد سفيرا.

اضاف السامعي: ان استمرار العمليات في البحر الاحمر والبحر العربي والمحيط الهندي هو استمرار لهذا الموقف، حتى يتم ايقاف العدوان على غزة وادخال المواد الغذائية وكل متطلبات الشعب الى غزة، وهذا موقف اتخذ وليس فيه اي مساومة لا من قبل الاميركان ولا غيرهم، وستتوسع الهجمات.

عندما تتوقف الابادة في غزة يتوقف حربنا

واكد عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي ان التصعيد سيستمر طالما العدو الصهيوني لا يزال يبيد شعب غزة ولا يلتفت لأي نداءات عالمية دولية لايقاف هذه الجرائم التي يرتكبها بحق اخواننا في غزة، وبالتالي فان التصعيد ضرورة بحيث يتم الضغط على هذا الكيان ومن يدعمه لايقاف هذه الحرب، وعندما تتوقف الحرب على غزة سيتم التوقف عما نقوم به في البحر الاحمر والبحر العربي والمحيط الهندي.

واعتبر السامعي انه عندما لا تسمعون عن عمليات في البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي فإن ذلك دليل على ان السفن الاسرائيلية او السفن المتجهة نحو اسرائيل غير موجودة، ولدينا معلوماتنا ومخابراتنا وعندما تتواجد هذه السفن في هذه البحار فان العمليات ستكون مستمرة، مشيرا الى ان هناك انخفاضا كبيرا في حركة السفن ومرورها عبر مضيق باب المندب، ونحن مستعدون لمواجهة اي سفن اسرائيلية او التي تتجه الى الموانئ الفلسطينية.

الحركات الاميركية ضد اليمن استعراضية

واشار عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي الى ان الولايات المتحدة متواجدة بقواعد كثيرة في البحر الاحمر والسعودية وجيبوتي ودول اخرى وتعزيز هذه القواعد ببعض المدمرات والسفن الحربية ما هو الا استعراض للقوة وتخويف، ونحن قتلنا الخوف لان لدينا قضية، واستمرارهم في العدوان على اليمن دليل على انهم دول احتلال وتقف مع الارهاب ومع دولة ارهابية وهذا لن يثنينا عن موقفنا واستمرارنا مع اخواننا في قطاع غزة.

واتهم السامعي الولايات المتحدة بأنها تريد اعادة ترتيب اوراق من جديد في المنطقة واليمن، وإن كان هناك توجه للاستمرار في قصف المدن اليمنية فنحن مستعدون لمواجهة اي احتمالات تحصل، ونتوقع ان يكون لديهم سيناريو جديد بعد ان عرضوا علينا كثيرا من المغريات لايقافنا عن مساندة اخواننا، وكان عبر وساطكة عربية، ورفضت صنعاء ذلك رفضا قاطعا وسنواصل الرفض.

اميركا حاولت اغراءنا عبثا

واوضح عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي: عُرض علينا ان تستمر المصالحة الداخلية وما تم الاتفاق عليه مع السعودية، واشياء اخرى، مقابل ان يتوقف اليمن عن دعم غزة، معتبرا ان الولايات المتحدة فشلت فشلا ذريعا في حماية السفن الاسرائيلية والملاحة الى فلسطين المحتلة.

وتابع السامعي: نحن نعتبر ان الولايات المتحدة هي العدو الاول وستبحث عن وسائل اخرى للضغط علينا ونحن جاهزون ومستعدون للدفاع عن بلادنا وموانئنا وسيادة بلادنا بكل الوسائل المتاحة لنا، وارادتنا قوية وايماننا بالله قوي، مؤكدا ان سياسة الولايات المتحدة في العالم فاشلة ولكنها تستخدم القوة ووسائل اخرى وهي البلطجي الاول والدول الارهابية الاولى في العالم وسياستها تدميرية واحتلالية معروفة.

وشدد: لن نتراجع عن هذا الموقف ولن نساوم فيه مهما كان حتى ولو استخدمت الولايات المتحدة واعوانها واذنابها في المنطقة اساليب اخرى في الحرب على اليمن ولدينا الجاهزية في كل وقت، وطائراتنا وصواريخنا جاهزة لأي احتمالات سواء من الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل وأذنابهم.

الاميركان استهدفوا مواقع وهمية نصبناها لهم

ووصف عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي البيانات الاميركية حول استهداف مواقع في اليمن بأنها ليست صحيحة بالكامل واستهدفوا الكثير من المواقع الوهمية التي نصبناها لهم، وهناك بعض المواقع والمنشآت المدنية تم استهدافها ولكن هذا لن يثنينا وسندافع عن بلادنا وسنستمر في موقفنا الثابت مع اخواننا في غزة حتى تنتهي الحرب على غزة.

واكد السامعي ان العمليات اليمنية في البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن والمحيط الهندي اثرت كثيرا اقتصاديا وسياسيا على الكيان الصهيوني واصبح ميناء ايلات شبه خال من السفن، وموقفنا كان له تأثير واضح مع اخواننا في فلسطين وهذا له تأثير كبير وواضح في رفع معنويات الفلسطينيين وهناك دول عديدة تتصل باليمن وتقول نحن لسنا مع اسرائيل وتطلب الا نستهدف سفنهم وانهم ليسوا مع اسرائيل ولا تذهب سنفنهم الى اسرائيل.

العالم اليوم يحترم اليمن، والممرات آمنة إلا لإسرائيل

واعتبر عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي ان العالم بالكامل اليوم اعترف اليوم باليمن والشعوب العربية والشعوب الحرة في العالم يقدرون موقف اليمن، واصبح لليمن مكانة مرموقة ومشار اليها ومحترمة.

اكد السامعي ان كل الممرات المائية القريبة من اليمن آمنة لكل السفن باستثناء السفن الاسرائيلية او المتجهة الى الكيان الصهيوني، معتبرا ان الولايات المتحدة وبريطانيا هما من عسكر البحر الاحمر وخليج عدن وباب المندب، ونحن لا نستهدف السفن الاخرى التي تمر يوميا بأمان بل ونساعدهم في هذا الجانب ايضا.

واشار الى ان الولايات المتحدة كانت تريد ايقاف العمليات اليمنية مقابل ان ينسحبوا لكن لم يذكروا شيئا بالنسبة لما يدور في غزة من إبادة، ولم يكن امامنا الا ان نرفض مثل هذه العروض لأن تدخلنا كان من أجل غزة.

لن تكون السعودية شقيقة، وان عادت سنستهدف اقتصادها

وتابع عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي بانه كان هناك تقدم في التفاوض بين اليمن والسعودية التي تزعمت العدوان على اليمن، ولن نقول عنها دولة شقيقة الا بعد ان تعيد ما دمرته وتعوض كل صغيرة وكبيرة حصلت في اليمن.

واوضح السامعي: دون شك كان للولايات المتحد ضغط كبير على السعودية بحيث توقفت المفاوضات تماما، ويبدو ان تهديد الولايات المتحدة كان بإشعال الجبهات مرة اخرى على مستوى اليمن بشكل عام، وجربوا على مدى تسع سنوات وما استطاعوا ان يعملوا شيئا، فان عادوا عدنا ونحن لها وليعرف العدو بأننا جاهزون لاستهداف اهم المنشآت الاقتصادية في السعودية اذا دعمت واعادت الحرب.

ان عادوا عدنا، وان ارادوا السلام فنحن جاهزون

وتابع عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي: وان ارادوا السلام فنحن جاهزون للسلام المشرف الندّي وليس الاستسلام كما تريده الولايات المتحدة بضغوطها الاخيرة.

واعتبر السامعي ان جبهة حزب الله في جنوب لبنان يسمعها القاصي والداني يوميا، ونحن نقدر موقف حزب الله وما يقوم به مع اخواننا في غزة كل يوم منذ 8 اكتوبر 2023، وايضا اخواننا في العراق وسوريا كان لهم ولايزال دور كبير في استهداف بعض القواعد الاميركية.

محور المقاومة يزداد قوة، وسيكون الاقوى في المنطقة

اكد عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي ان محور المقاومة يزداد قوة يوما بعد يوم واصبح واضحا امام العالم وكانت مواقفه في حرب غزة واضحة تماما، واعتقد ان الكثير من الاحرار سينضمون الى هذا المحور في المنطقة وسيكون خلال الاشهر والاعوام القادمة القوة الاعظم في المنقطة.

الوعد الصادق اعادت للامة هيبتها

واشاد عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي بعملية الوعد الصادق الصاروخية الايرانية ضد كيان الاحتلال وقال انها كسرت الهالة التي كانت حول اسرائيل، حيث تطلق الصواريخ والمسيرات من آلاف الكيلومترات وتصيب اهدافها بقواعد عسكرية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وتدمر ويذهب كثير من القتلى ولم يعلن الاحتلال قتلاه، الامر الذي اعاد للامة الاسلامية هيبتها.

واعتبر السامعي ان رسالة ايران الاولى كانت اذا تمادى العدو الصهيوني بعد هذا فسيكون الرد افضع، مشيرا الى ان اسرائيل وحدها لم تتصد لهذه المسيرات والصواريخ بل شارك الاردن وبريطانيا واميركا وكثير من الدول، لكن صواريخ ومسيرات ايران وصلت الى القواعد العسكرية في فلسطين المحتلة.

دول بدأت تتواصل سرا مع ايران بعد الوعد الصادق

واكد عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي انه بعد هذه العملية بعض الدول تغير تفكيرها، وكانت دول مستسلمة وبدأت تتواصل مع ايران وهذا مكسب لإيران، والاتصالات كانت سرية، وهذا دليل على ان محور المقاومة بقيادة الجمهورية الاسلامية فرض نفسه في المنطقة ولم تعد هذه الهالة وغيرها من حلفاءاميركا واسرائيل موجودة وفرضت توازن وهيبة لهذا المحور الذي يقوى ويتقدم كل يوم.

ودعا السامعي كل الاحرار الى الضغط على حكوماتهم خاصة الحكومات المطبعة في العالم العربي والاسلامي بطرد السفراء الصهاينة في بلدانهم وهذه ستكون خطوة اولى نحو وقف الحرب على غزة، ولو كانت هذه الخطوات قد اتخذت من اليوم الاول، لكنات الوضع مختلفا عما نراه اليوم، لكن سكوت وصمت الاخوة العرب وحتى الدول الاسلامية فتمادت القوة الصهيونية ومن يدعمها، لكن اليوم ليعرفوا انه لن تتوقف الحرب الا بموقف اسلامي موحد.

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