شاهد حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم

العالم – خاص بالعالم

فيما يزال هناك ضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع فرق الاغاثة الوصول إليهم بلغ عددهم اكثر من 10000 مفقود بحسب ما اعلنه الدفاع المدني في قطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى34596 شخصا بينما بلغ عدد الجرحى77816 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وكالعادة جددت قوات الاحتلال غاراتها على مخيمي البريج والنصيرات في وسط قطاع غزة وعلى بلدة بيت حانون شمالي القطاع والمحافظة الوسطى وحي الصبرة وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقال طفل صغير:'كنت بلعب انا ولصغار اجا الطيران و نزل علينا صاروخ بعدين اجي زلمه وكنت بنادي واجى طلعني من تحت الانقاض كان سيارة لونها اصفر جيبوني فيها لهين وشفت اخويا لصغير وسيدي'.

قوات الاحتلال لم تترك شاحنات المساعدات في حالها ايضا فقد اطلقت نيرانها أثناء دخول هذه الشاحنات عند دوار الكويت بمدينة غزة مما ادى الى استشهاد سائق إحدى الشاحنات، وإصابة آخرين.

وخلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ارتكب الاحتلالُ الاسرائيلي ثلاثَ مجازرَ ضد العائلاتِ في قطاعِ غزة، وصل منها للمستشفيات ثمانيةٌ وعشرون شهيداً واحدى وخمسون إصابة.

في المقابل اعلنت كتائب المجاهدين دكها قوات الاسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم بوابل من صواريخ قصيرة المدى، فيما نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهداف قاعدة 'زيكيم' العسكرية برشقة صاروخية كذلك نشرت المقاومة مشاهد سيطرتها على مسيرة إسرائيلية من نوع 'كواد كابتر' شرق حي الزيتون.



هذا فيما افادت مصادر اعلامية هروب الطيران المروحي من سماء غرب دير البلح والزوايدة بعد قيام المقاومة باستهداف الطيران المروحي بصاروخ ارض جو كما انسحب الطيران المروحي من غرب بحر المحافظة الوسطى بالكامل .

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