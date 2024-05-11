العالم – خاص بالعالم

مزّق مندوب الاحتلال في الامم المتحدة ميثاق المنظمة الدولية امام العالم الذي صوت بثلثيه لصالح مشروع قرار يطالب مجلس الامن باعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل ايجابي وترقية موقع فلسطين من الناحية القانونية.

قرار اعتبرته السلطة الفلسطينية بانه يؤكد ان العالم يقف الى جانب القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني مؤكدة انها ستستمر في النضال الدبلوماسي للوصول الى دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران .

وقال عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة:"هنالك عدة رسائل.. الرسالة الاولى وهي ان المجتمع الدولي يقف مع الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرر وانهاء الاستعمار الاسرائيلي خاصة وانه لا يمكن القفز عن فلسطين، وان فلسطين هي دولة موجودة في منطقة الشرق الاوسط لها نفس الحقوق والواجبات كما جميع الدول كما جاء في قرار يوم امس

لم يكن فقط اردان الوحيد الاسرائيلي الذي هاجم العالم ففي تل ابيب اعتبر القرار الدولي بانه يشكل خطورة جديدة على الكيان الاسرائيلي، لكن الغريب وصف المنظمة الدولية من بعض القيادات الاسرائيلية بانها منحازة في القرار الاخير في وقت عشرات القرارات الاخرى اتخذت لصالح الفلسطينيين وافشلت اما بفيتو امريكي او بضرب الكيان الاسرائيلي له في عرض الحائط

وقال منير الجاغوب المتحدث باسم حركة فتح:"القيادة الفلسطينية عندما تتحدث تقول ينفذ قرارا واحدا سواء كان صادرا عن مجلس الأمن او الأمم المتحدة، "إسرائيل" لم تتفاجئ بنتيجة التصويت ولكنها كانت تريد ان توجه رسالة للعالم بانها فوق القانون وانكم لن تستطيعوا ان تفعلوا شيئا وانكم عاجزون".

العالم منح الفلسطينيين من جديد حقا بالحق في دولة وعليهم اليوم ان يفرضوا الحق بايديهم .

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