العالم – نقطة تواصل

وسلط البرنامج الضوء على ما يقرب من سبعة أشهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة وشعبها ومقاومتها في صمود اسطوري، غزة تنوء تحت الحصار وتحت المجازر، حيث ايقظت ضمير الشعوب واستنهضت الهمم فكانت طوفانا بشريا عالميا، مسيرات لفت بعض دول العالم ندادات وتطالب بوقف العدوان الدموي.

وتطرق البرنامج إلى مجزرة غزة المفتوحة على الهواء مباشرة منذ حوالي سبعة اشهر حيث وصل لهيب نارها الى الجامعات النخبة في الولايات المتحدة الامريكية التي راعها هول الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق الغزيين المناضلين ما لبثت ان تجاوزت الجغرافيا الامريكية وفتحت عيون الطلاب الجامعيين في اوروبا واستراليا وكندا، حيث خرجوا بانتفاضة طلابية تهتف فلسطين حرة"، وتنتفض على القمع وتطالب بوقف حرب الابادة وترسل صوتها عبر منصات الفضاء الرقمي في ظل المحاولات لحجب المحتوى الفلسطيني في الواقع الافتراضي عبر العديد من الهاشتاغات التي تحولت الى ترند عالمي، كـ"هاشتاغ" انتفاضة الجامعات"، و هاشتاغ " تمرد طلاب امريكا"، اللذين حصدا تفاعلا مليونيا ظهر بالتدوينات ومقاطع الفيديو والبروستات وهذه ابرزها التي انتشر بفعل البوست والريبوست:



حيث غرد تركي الشلهوب عبر منصة"X" قائلا:" ما يفعله الطلاب في جامعات الغرب خلال اسبوع هدم الرواية الاسرائيلية التي انفقت عليها مليارات الدولارات وجيشت لها مئات وسائل الاعلام وجندت آلاف المتصهينين، التاريخ سيذكر ان الطلاب لا تتجاوز اعمارهم العقدين من الزمان اسقطوا روايه تبنى منذ سبع عقود".

كما غردت حنان قائلة:" الصورة تتضح أكثر والتمرد على الظلم ينتشر في العالم الأعداد تتزايد في مظاهرات جامعات أمريكا حتى جامعات الجنوب المتشدد والمؤيد للقيام بالوراثة كارولينا الشمالية والجنوبية، جيل جديد تحرر من الهيمنة الصهيونية ومنه سيكون ساسة امريكا مستقبلا لوبي فلسطيني يتشكل الآن".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...