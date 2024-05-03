الاحتلال يقتحم قرى في نابلس ويعتقل فلسطینیين

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر أمنية في السلطة الفلسطينية لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت منازل في أحياء شارع ٢٤، والتعاون، وقامت بتفتيشها، واعتقلت المواطنين عيد الدردوك، ومحمد العقروق.

وأضافت المصادر، أن قوات احتلالية اقتحمت فجرا وصباحا قرى: سالم، شرق نابلس، وكفر قليل، ومادما، ويتما، وبيتا، وعصيرة القبلية جنوبا، وتل جنوب غرب نابلس، وبيت امرين غربا، وبرقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وفتشت بعض المنازل فيها، ودارت مواجهات في بعض القرى ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

كما واقتحم عشرات المستوطنين اليوم الجمعة، قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن عدة مركبات شوهدت تقل مستوطنين إلى جبل العرمة، الواقع بين بلدتي بيتا وعقربا.

ودوت صفارات الانذار في البلدة تحسبا لهجوم المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم.