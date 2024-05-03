الجولة الثانية لانتخابات ايران البرلمانية تجرى بشكل الكتروني

العالم - إيران

وقال وحيدي إن وزارة الداخلية مستعدة جيدًا لعملية التصويت الإلكتروني الكاملة في إيران حيث ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 10 مايو.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام آلات التصويت الإلكترونية في إجمالي ثماني مناطق اقتراع، حيث ينبغي انتخاب مرشحين أو أكثر.

وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 22 دائرة انتخابية في جميع أنحاء البلاد، حيث فشل المرشحون في الحصول على الأغلبية المطلقة (أكثر من 50٪) من الأصوات التي تم الإدلاء بها خلال الجولة الأولى التي أجريت في الأول من مارس.

ويتنافس 90 مرشحا على المقاعد الـ 45 الشاغرة من أصل 290 مقعدا برلمانيا.

وفي طهران، سيتنافس 32 مرشحًا ضد بعضهم البعض لشغل الكوتا البالغة 16 مقعدًا.

وتبدأ الانتخابات في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 مايو وتستمر لمدة 10 ساعات، لكن فترة التصويت قابلة للتمديد حسب تقدير وزير الداخلية.