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الجزائر تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بشأن المقابر الجماعية في غزة

الجزائر تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بشأن المقابر الجماعية في غزة
السبت ٠٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

طلبت الجزائر عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول المقابر الجماعية في قطاع غزة ، بحسب ما أعلن مصدر في المنظمة العالمية.

العالم-فلسطين

وقال المصدر: "طلبت الجزائر مشاورات مغلقة حول هذا الموضوع (المقابر الجماعية في قطاع غزة)".

كما دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الاكتشاف الأخير للمقابر الجماعية في قطاع غزة.

وقال نيبينزيا في اجتماع الجمعية العامة، يوم الأربعاء، إن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لتقديم الجناة إلى العدالة".

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى السماح الفوري لمحققين دوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة، من أجل التعرف على ملابسات مقتل مئات الفلسطينيين.

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