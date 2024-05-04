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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 04-05-2024
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السبت ٠٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
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فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
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