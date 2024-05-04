تصاعد الاحتجاجات في 'تل أبيب' وبلدات اخرى ضد حكومة نتنياهو

العالم - الاحتلال

وتظاهر الآلاف في مدينة تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات بشكل فوري، وسط إغلاق الشارع من قبل الشرطة، كما نظمت مظاهرة أخرى لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في المدينة.

وقالت العائلات، إن "شعب إسرائيل يريد المحتجزين أحياء ويوافق على دفع الثمن، لكن نتنياهو يفضل التحالف مع بن غفير وسموتريتش".

وتظاهر المئات قبالة منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في قيسارية للمطالبة بانتخابات مبكرة، كما احتج المئات على مفرق "كركور" في شارع 65 للمطالبة بصفقة تبادل.

كما تظاهر الآلاف في بئر السبع ونتانيا ورعنانا ضد حكومة نتنياهو.