أمير عبداللهيان يعرض مقترحات إيران لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة

العالم - ايران

وثمن وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء، الجهود القيمة والأنشطة التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في تنظيم وعقد قمة بانجول.

وقدم أمير عبداللهيان اقتراحات للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وقال، إن عمل أمانة المنظمة على توثيق جرائم الكيان الإسرائيلي وإنشاء آلية لهذا الأمر، وكذلك إنشاء وحدة في الأمانة العامة لرصد جرائم الكيان الإسرائيلي وإجراء التحقيقات الدولية لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني المجرمين، أمر في غاية الأهمية، وهذا الأمر يمكن أن يساعد مبادرة جنوب أفريقيا.

بدوره أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن ارتياحه للقاء أميرعبداللهيان، مؤكدا على الجهود الخاصة التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي في متابعة الاعتداءات الإسرائيلية.

كما رحب بمقترحات أميرعبداللهيان وأعلن استعداد أمانة المنظمة الكامل تحت مسؤوليته للتعاون مع إيران.

وعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تقييمه لآخر الأوضاع في فلسطين في ظل تصاعد اعتداءات وجرائم الكيان الإسرائيلي، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة هذا الكيان ودعم الشعب الفلسطيني.