بشار الأسد: موقف سوريا من المقاومة يزداد رسوخاً

العالم - سوريا

وشدد الأسد أيضاً على أنّ موقف دمشق من المقاومة وتموضعها بالنسبة لها، "كمفهوم أو ممارسة، لن يتبدّل، بل يزداد رسوخاً"، مشيراً إلى أنّ "الأحداث أثبتت أنّ من لا يمتلك قراره لا أمل له بالمستقبل، ومن لا يمتلك القوة لا قيمة له في هذا العالم، ومن لا يقاوم دفاعاً عن الوطن لا يستحق وطناً بالأساس".

وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الموسّع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، بالعاصمة دمشق، شدد الأسد على أنّ سوريا "لن تتنازل اليوم لأن جوهر القضية لم يتغيّر، ولأن العدو نفسه لم يتغيّر".

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السوري أنّ "المتغيّر الوحيد هو الأحداث بشكلها الخارجي"، موضحاً أنّ المجازر ليست طارئةً على سلوك كيان الاحتلال الإسرائيلي، سواء ارتفعت وتيرتها أو انخفضت".

كذلك، أشار الأسد إلى أنّ "الانحياز الأعمى للصهيونية من قبل الدول الغربية ليس جديداً" أيضاً، مشدداً على أن لا شيء يبدّل موقف دمشق أو يزيحه مقدار شعرة، "طالما لم يتغيّر الوضع ولم تعد الحقوق، لا للفلسطينيين ولا للسوريين".