الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بشار الأسد: موقف سوريا من المقاومة يزداد رسوخاً

بشار الأسد: موقف سوريا من المقاومة يزداد رسوخاً
الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أنّ موقف بلاده ثابت منذ نشوء القضية الفلسطينية عام 1948، مؤكداً أنّه لم يهتز للحظة أو ظرف، وذلك على الرغم من الظروف التي مرّت بها سوريا، مشدداً على تقديم كل ما يمكن تقديمه، ضمن الإمكانات المتاحة، للفلسطينيين أو أي مقاوم ضد "إسرائيل"، من دون أي تردد.

العالم - سوريا

وشدد الأسد أيضاً على أنّ موقف دمشق من المقاومة وتموضعها بالنسبة لها، "كمفهوم أو ممارسة، لن يتبدّل، بل يزداد رسوخاً"، مشيراً إلى أنّ "الأحداث أثبتت أنّ من لا يمتلك قراره لا أمل له بالمستقبل، ومن لا يمتلك القوة لا قيمة له في هذا العالم، ومن لا يقاوم دفاعاً عن الوطن لا يستحق وطناً بالأساس".

وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الموسّع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، بالعاصمة دمشق، شدد الأسد على أنّ سوريا "لن تتنازل اليوم لأن جوهر القضية لم يتغيّر، ولأن العدو نفسه لم يتغيّر".

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السوري أنّ "المتغيّر الوحيد هو الأحداث بشكلها الخارجي"، موضحاً أنّ المجازر ليست طارئةً على سلوك كيان الاحتلال الإسرائيلي، سواء ارتفعت وتيرتها أو انخفضت".

كذلك، أشار الأسد إلى أنّ "الانحياز الأعمى للصهيونية من قبل الدول الغربية ليس جديداً" أيضاً، مشدداً على أن لا شيء يبدّل موقف دمشق أو يزيحه مقدار شعرة، "طالما لم يتغيّر الوضع ولم تعد الحقوق، لا للفلسطينيين ولا للسوريين".

روابط ذات صلة

صنعاء تعرض استضافة المكتب السياسي لحركة حماس

اجتماعات القاهرة بشأن صفقة غزة ورد حماس المكتوب