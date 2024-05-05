الجامعات الأميركية.. الدور والتأثير

العالم - نوافذ

جامعات كولومبيا، ييل، هارفارد، ستانفورد.. أعرق الجامعات الاميركية واولى الجامعات تصنيفا على مستوى العالم. في صروح هذه الجامعات تصنع القادة، وفي قاعاتها تعد اجيال الغد ومن سيمسكون زمام الحكم في العالم وليس فقط في الولايات المتحدة.

في كولومبيا عام 1956 ثارت ثائرة الطلاب على حرب فييتنام وتوسعت الشرارة ليكون لها الدور الاكبر في التأثير بسياسة البيت الابيض في انهاء تلك الحرب، واليوم هذه الجامعات تطلق شرارة الدفاع عن فلسطين، طلابها يفترشون الارض في جامعاتهم رفضا وسخطا من السياسة الاميركية ويطرحون اشكاليات ما كانت لتطرح سابقا عن السياسة الاميركية الخارجية والدعم الاعمى للكيان الاسرائيلي وعن الاستلاب الكامل للوبي الصهيوني وغيره الكثير.

في هذه الحلقة تم طرح دور الجامعات الاميركية في رسم السياسات والتأثير فيها، وعن مستقبل الاعتصامات وتجاوزها للحدث.

ضيوف البرنامج:

- الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية د. علي حميه

- استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي د. علي فضل الله

- الباحث في العلاقات الاوروبية د. رضا سعد

شاهد الحلقة كاملة في الفيديو المرفق..