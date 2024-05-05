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نتنياهو: لا يمكن لإسرائيل قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب

نتنياهو: لا يمكن لإسرائيل قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب
الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يمكن"لإسرائيل" قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب موقع "اليوم السابع"، أضاف نتنياهو: إسرائيل لن تقبل شروطا تصل إلى حد الاستسلام وستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب.

وبحسب موقع"الجزيرة"قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم الأحد إن المقاومة حريصة على التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب على قطاع غزة، في المقابل وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب بالهزيمة الكارثية والإذعان لمطالب حماس.

وفي القاهرة، قال مسؤولون فلسطينيون إن قادة بحركة حماس واصلوا محادثات حول الهدنة في قطاع غزة لليوم الثاني اليوم الأحد مع وسطاء مصريين وقطريين دون أنباء عن إحراز تقدم واضح.

وجدد هنية في تصريح صحفي تحلي الحركة بالجدية والإيجابية قبل الجولة الحالية للمفاوضات. قائلا إن "حماس ما تزال حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان، ويضمن الانسحاب، ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى". محملا نتنياهو مسؤولية اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة.

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