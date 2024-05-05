الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص يكشف كواليس توجه رئيس الموساد الى الدوحة!!

الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله بأن رئيس جهاز الموساد الاسرئايلي ديفيد برنياع توجه الليلة الى الدوحة وذلك فيما عرف من الصحفيين من ان السبب هو أن المفاوضات بين حماس والكيان في القاهرة كانت على شفا الانفجار.

العالم - خاص بالعالم

وتابع مراسلنا: وأن زيارة رئيس الموساد الى الدوحة الهدف منها على الضغط على حماس للقبول بالخطوط العريضة التي وضعت من قبل الموساد المصريين والقطريين والاميركيين.

واضاف: كما يبدو فإن حركة حماس طلبت بعد يومين من المفاوضات ان تعود الى الدوحة للتشاور مع قيادتها السياسية.

واوضح مراسل قناة العالم: لكن مقربين من الحركة قالوا ان هناك بعض الامور التي اشترطها الاحتلال وهي غير مقبولة من حماس، الامر الذي دعا الى ان يتوجه رئيس الموساد الى الدوحة من اجل عدم تفجر الاوضاع وعدم خسران هذه الفرصة.

للمزيد شاهد الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

تفاصيل خطة الموساد لفض اعتصامات المتضامنين مع غزة بجامعات أمريكا

ردا على مقترح مصر.. سموتريتش يدعو لإبادة غزة بالكامل!!

تفاصيل مقترح مصري جديد لانهاء الحرب على غزة

نتنياهو محذرا: نواجه تهديدا وجوديا وعلينا اخفاء خلافاتنا