فيديو خاص يكشف كواليس توجه رئيس الموساد الى الدوحة!!

العالم - خاص بالعالم

وتابع مراسلنا: وأن زيارة رئيس الموساد الى الدوحة الهدف منها على الضغط على حماس للقبول بالخطوط العريضة التي وضعت من قبل الموساد المصريين والقطريين والاميركيين.

واضاف: كما يبدو فإن حركة حماس طلبت بعد يومين من المفاوضات ان تعود الى الدوحة للتشاور مع قيادتها السياسية.

واوضح مراسل قناة العالم: لكن مقربين من الحركة قالوا ان هناك بعض الامور التي اشترطها الاحتلال وهي غير مقبولة من حماس، الامر الذي دعا الى ان يتوجه رئيس الموساد الى الدوحة من اجل عدم تفجر الاوضاع وعدم خسران هذه الفرصة.

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