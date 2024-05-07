الجيش الإسرائيلي يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران

العالم - بانوراما

حماس من جهتها اعتبرت أن اجتياح رفح يؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار.

ورغم تلك التطورات تجري في القاهرة جولة جديدة من المحادثات بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قاله رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن طهران تأمل بأن تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بدورها بنحو مستقل وبعيدا عن الضغوط السياسية



وأكد إسلامي أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية يتم حاليا في إطار معاهدة الحظر النووي التي تتصدر استراتيجيات الوكالة.

ووصف إسلامي خلال مؤتمر صحافي مع مدير عام الوكالة رافائيل غروسي في أصفهان وصف المحادثات بالبناءة، مشددا على استمرار التعامل مع الوكالة.

وأشار إسلامي إلى اتفاق الجانبين حول آليات حل القضايا العالقة بين الطرفين، وكشف عن مساعي بلاده لإنتاج عشرين ميغاواطا من المحطات الكهروذرية.

من جانبه شدد غروسي على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.