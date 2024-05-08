الاحتلال يعلن مقتل جندي له متأثراً بإصابته في اشتباكات طولكرم

العالم - فلسطين

والجندي القتيل كان مكلفا كقائد لوحدة اليمام، وهو نجل المفوض السابق في قوات الاحتلال "يوران هليفي".

وتصدى مجاهدو القسام رفقة فصائل المقاومة، لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة دير الغصون، وخاضوا اشتباكات ضارية، واستهدفوا جنود الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص.

وحاصرت أكثر من 50 آلية بلدة دير الغصون، وفرضت حظرا للتجوال على المواطنين، وطوقت منزلا كان يوجد فيه مقاومون من كتائب القسام.

وبعد أكثر من 15 ساعة من الاشتباكات زفت كتائب القسام مجاهديها القساميين الأبطال الشهيد القسامي المجاهد علاء أديب شريتح قائد كتائب القسام في محافظة طولكرم، والشهيد القسامي المجاهد تامر عبد الرحمن فقها، أحد منفذي عمليتي بيت ليد والنبي إلياس، والشهيد القسامي المجاهد عدنان تيسير سمارة.

وأوضحت كتائب القسام أن مجاهديها ارتقوا بعد أن أثخنوا في جنود العدو ومستوطنيه، وسددوا له الضربات الموجعة في عددٍ من العمليات البطولية المركبة؛ والتي كان من أبرزها عمليتي بيت ليد والنبي إلياس البطوليتين.