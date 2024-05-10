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الاحتلال يعتقل شابين اثنين من نابلس وثالثا من مخيم قلنديا

الاحتلال يعتقل شابين اثنين من نابلس وثالثا من مخيم قلنديا
الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من مدينة نابلس، وفي وقت لاحق اعتقلت قوات الاحتلال، شابا ثالثا من مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر أمنية لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينينة (وفا)"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت سكنا لطلبة جامعة النجاح في حي رفيديا، وفتشته، واعتقلت اثنين من الطلبة هما: حذيفة علان، وأسيد حمادنة، بعد أن اعتدت عليهما بالضرب.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا ثالثا من مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد أشرف الشوعاني، بعد اقتحام منزله في المخيم وتفتيشه.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حاجز قلنديا العسكري في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية.

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