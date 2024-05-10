مظاهرات في الأردن تطالب الحكومة بدعم فلسطين ومقاطعة الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وقال محمد البشير عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة في الاردن:" نؤكد لحكومتنا التي تتخذ قرارات سياسية بعيدة عن طلبات الشعب الاردني، نحن نريد قرارات تستطيع فعلا ان توقف هذه العصابات بعدوانها المتكرر المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر.

الأردنيون عبروا عن استياءهم من الموقف الرسمي للأنظمة العربية التي قام الاحتلال الاسرائيلي بحريه على غزة بانتهاك سيادتها والاعتداء على قوافل مساعداتها دون ان تحرك اي ساكن ولم تطبق اتفاقية الدفاع العربي المشترك لحماية المدنين في القطاع.

وقال خالد الجهني عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة في الاردن: ان الرسالة في الدرجة الاولى للنظام الرسمي العربي الذي لا يزال متقاعسا عن حماية دماء غزة، والذي لم يتجاوز دوره الدور الاغاثي والدور السياسي في التصريحات فقط، لا تزال الدول العربية هي ذاتها التي تصرّح ضد العدو تصدّر البضائع والخضار للعدو الصهيوني، لا تزال هذه الدول عاجزة عن تطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك وحماية غزة.

ووجه المشاركون بالمسيرة الحاشدة التحية لجميع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وعلى رأسها سرايا القدم والقسام مؤكدين ان المقاومة هي السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال.

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