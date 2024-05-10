غزة تطالب مؤسسات دولية بتوريد وقود لمستشفى شهداء الأقصى قبل فوات الأوان

العالم _ فلسطين

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الأوضاع الميدانية في مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى تنذر بكارثة حقيقية، خاصةً بعد إعلان إدارة المستشفى أنها على وشك نفاد الوقود خلال الـ48 ساعة القادمة وبالتالي توقف الخدمة الصحية والطبية.

وأكد الإعلامي الحكومي توقّف توريد الوقود للمستشفى وهو المستشفى الأخير الذي يقدم الخدمة الصحية في قطاع غزة بعد تدمير الاحتلال للقطاع الصحي والمنظومة الطبية وإخراج 33 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية وجميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أية كارثة أو أزمة حقيقية قد تقع في أي لحظة قد يترتب عليها حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، وخاصة المرضى والجرحى المنومين في أقسام العناية المركزة والحضانة.

وطالب الإعلامي الحكومي كل المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بتوريد الوقود لمستشفى شهداء الأقصى على جناح السرعة قبل فوات الأوان.

كما دعا إلى التدخل الفوري والعاجل لإمداد جميع المستشفيات بالوقود وإعادة تأهيلها وترميمها قبل وقوع كارثة إنسانية تقضي على الآلاف من الناس.

