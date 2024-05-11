مراسلة العالم تكشف عن سر خروجها من غزة +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وظهرت مراسلة العالم في غزة، لأول مرة في استوديو برنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم لتكشف عن أسباب خروجها من غزة، وهي التي لم تترك مدينتها رغم استهداف مكتبها في غزة، ثم تدمير منزلها والنزوح الی ديرالبلح، ثم النزوح مرة اخری الی رفح، ثم فقدان الكثير من أفراد عائلتها شهداء.

وبعد مرور 7 أشهر من العدوان الاسرائيلي علی غزة، قالت مراسلة العالم انها بعيدة عن غزة منذ 3 أسابيع، مرت عليها 3 سنوات.

وأضافت انها تتمنی العودة لغزة، فقد كانت تبكي يومياً وهي في غزة، لكن الألم الذي يفوق البكاء هو البُعد عن البلاد التي لاتزال تتألم.

وعن سبب خروجها عن غزة قالت مراسلة العالم: تركت غزة لسببين يعودان لأولادي. السبب الاول هو أن ابني الأكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو بحاجة لبيئة خاصة في البيت فهو في الـ15 عام من عمره لكنها لايزال طفلاً في التفكير، وعندما تم قصف بيتي ونزحت لمنطقة اخری، نزحت الی بيت يؤوي الكثير من العوائل في ديرالبلح ولم تكن بيئة البيت وأبوابه مناسبة للحفاظ علی ابني فخرج من البيت وتاه في المدينة.

وأوضحت اسراء انها جربت أصعب 22 ساعة في عمرها، لأنها لم تعرف ان ابنها في أي حال واين يمكن ان تجده، هل اصيب؟ هل هو ينزف، هل بترت اطرافه؟ هل قتل؟ وكان ابوه يبحث عن جسده في النفايات أو بين الأجساد التي تنتهشها الكلاب.

وأكدت ان هذه 22 ساعة هي إحدی الاسباب التي جعلتها تفكر في الخروج من غزة، مضيفة انها قاومت هذه الفكرة وعندما خرجت الناس من غزة، لم أكن اوافق علی الخروج.

وبيّنت مراسلة العالم انها أصبحت مستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي بعد رسالتها الشهيرة التي بعثتها لقائد الثورة الاسلامية في ايران والتي اجاب السيد علي الخامنئي عليها خلال بث مباشر لإحدی خطاباته.

ولم تأبه اسراء البحيصي لتهديدات الاحتلال وأصرت علی الاستمرار في ايصال الحقيقة من خلال قناة العالم، لكن بعدما أعدت تقاريراً عن جرحی يتم علاجهم من دون بنج ومخدر، فاجأها ابنها الأصغر كريم قائلاً لن أسامحك اذا أصبت وقطعوا رجلي دون بنج.

وأكدت مراسلة العالم ان هذا الكلام، اوقفها كثيراً وجعلها تفكر في الخروج من غزة، الا انها اتصلت بإدارة قناة العالم لضمان استمرارها في ايصال الرسالة الاعلامية من منبر قناة العالم، لكي لاتتوقف عن دعم غزة.

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