قادة الفصائل الفلسطينية في منتدی 'مغرب مشرق' في تونس

العالم - مراسلون

هي ليست مسيرة عادية تنتصر لغزة في الشوارع التونسية فقد ألِف التونسيون ذلك منذ انطلاق طوفان الأقصى، انه احتفاء التونسيين بقيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية تحضر فعاليات المنتدى الاجتماعي مغرب مشرق في دورته الاستثنائية تجذيراً للحق الفلسطيني في حاضنته الشعبية العربية وحتى العالمية.

وقال امين عام حزب التيار الشعبي، زهير حمدي:"کل فعالية شعبية من شأنها ان تدفع وتعطي زخم للمقاومة وان تهيئ الرأي العام وتدفع الی مزيد من الضغط الشعبي سواء في تونس أو مختلف الساحات العربية لأن العدوان لن يتوقف الا بممارسة کل أشکال الضغط الشعبي".

ممثلون عن حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومن اللجنة المركزية لحركة فتح يحضرون على امتداد ثلاثة أيام، فعاليات المنتدى من أجل دعم المقاومة وكل القوى التي تسندها في المنطقة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي:"ننظر بعظمة ان غزة العزة برجالها تقف علی مدی 7 شهور امام الناتو واما کل القوی الاحتياطية للولايات المتحدة الاميرکية. نشکر ايران وکل حلف المقاومة الذي يؤدي واجبه علی اتم وجه".

كلمات القيادات الفلسطينية قطعت أكثر من مرة بهتافات المساندة للمقاومة. مقاومة تنجز على الأرض انتصاراتها وترغم العدو على القبول بشروطها.

وقال رئيس الدائرة السياسي لحرکة حماس بالخارج، سامي أبوزهري:"غزة تستند الی عمق هذه الامة العظيمة والاحتلال الصهيوني الذي استند الی العمق الغربي هو في تراجع بعد ان کشف الجميع دموية هذا الاحتلال وبدأوا ينفضون عنه نحن واثقون ان المقاومة ستنتصر في النهاية وبشارات هذا الانتصار قد بدأت بفضل الله تعالی ومهما تعنت هذا الاحتلال فإنه سيرضخ لشروط المقاومة بإذن الله تعالی".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، إحسان عطايا في تصريح لقناة العالم:"بهذه المقاومة القوية نستطيع ان نقول بأننا سنحقق الانتصار، سنحقق انجازاً مهماً، سنکسر هذا المشروع الصهيوني الاميرکي في منطقتنا وعلی ارض غزة ستتحطم احلام هذا العدو وسيتحطم مشروعه وسيتکسر علی أمواج غزة وعلی مقاومة غزة والشعب الفلسطيني في غزة.

من المنتظر ان يتوصل المنتدى إلى اصدار جملة من المقررات والتوصيات أثر إنتهاء أشغال ورشاته.

أنفاس طوفان الاقصی تتردد في تونس يستنشق عبقها التونسيون شغوفين بأي صلة يمکن ان تربط بينهم وبين المقاومة وهي تمرغ انف العدو الصهيوني وتسئ وجهه الملطخ بالذل والهزيمة علی ارض غزة.