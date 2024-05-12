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صحفي يكشف كواليس استقالة رئيس الامن القومي الاسرائيلي!!

الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله بأن الصحافة العبرية اليوم ركزت على استاقالة رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي يورام خمو وهو المسؤول عن التخطيط لليوم التالي للحرب على قطاع غزة.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان خمو قدم استقالته، وهو رجل امني سابق، بناء على عدم وجود رؤية واضحة لليوم التالي للحرب على غزة، مشيرا الى ان صحيفة يديعوت احرونوت نقلت عن رسالة الاستقالة بان انجازات الجيش الاسرائيلي بدأت تتآكل نتيجة عدم وضوح الرؤية لدى نتانياهو ومن حوله في حكومة الحرب، لليوم التالي للحرب ولجدوى استمرار الحرب.

واعتبر مراسل العالم ان تقديم خمو الاستقالة نزل كالصاعقة على نتانياهو لا سيما بأن خمو يعتبر من أعلى الرتب التي تقدم استقالتها منذ بداية الحرب بعد استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية أمان احتجاجا على ادارة الحرب والاخفاقات التي طالتها.

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