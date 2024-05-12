حزب الله تدين تخاذل العرب عن نصرة الشعب الفلسطيني

العالم _ لبنان

وخلال احتفال تكريمي للفائزين في مسابقتي السيدة الزهراء(ع)، والإمام المهدي(عج) التي نظمتها جمعية التعليم الديني الإسلامي، برعاية الشيخ يزبك، في بعلبك شرق لبنان، سأل سماحته: إزاء ما يجري في قطاع غزّة وفلسطين، ألم يتحرك ضمير هؤلاء؟ أين "وامعتصماه و واإسلاماه؟

وقال: أولئك غضّوا عن دينهم وفقدوا الحجة التي ألزمهم بها الإسلام، واعتبروا أميركا حجتهم، وأنها هي صانعتهم، وليس الله صانعهم، وفقدوا كلّ مقومات الكرامة والشهامة. أمام ما يجري من ذبح وقتل للأطفال والنساء وإبادة.

وأضاف الشيخ يزبك: يجب معرفة قيمة من يتصدّى لهمجية هذا العدوّ وغطرسته، ومعرفة من يجعل فلسطين قضيته وأولوية عمله ومسيرته.

وتوجه سماحته بتحية إجلال وإكبار إلى الذين يشاركون في طوفان الأحرار، في جميع أنحاء العالم، دعمًا لشعب فلسطين وغزّة، ولما يقدموه من تضحيات وما يتعرضوا من مضايقات، متجاوزين كل الخطوط الحمراء التي وضعتها أميركا وبريطانيا وغيرهما,

من جهته قال رئيس متلة الوفاء للمقاومة أبشركم أيها الأهل أنّ العدوّ الذي رفع في بداية عدوانه على غزّة هدفين الهدف الأول هو تحرير من أسماهم بالأسرى الإسرائيليين، عند المقاومة والهدف الثاني هو سحق حماس والمقاومة في غزّة، وأقول لكم بعد سبعة أشهر وثمانية أشهر ستنتهي هذه الحرب بتهديد الأسرى الصهاينة حيث هم، وربما قتلهم أيضًا وبإطلاق يد حماس لتكون القوّة القوية الحاضرة والفاعلة ليس على امتداد غزّة وفلسطين وحسب بل على امتداد عالمنا العربي والإسلامي فما هذا النجاح الذي يكون قد حققه العدوّ الإسرائيلي يكون قد وقع في مكمن ووحل وفشل ذريع على المستوى الاستراتيجي والوجودي والمصيري في هذا الكيان وحينها سندرك بالدقة أثر وقيمة جهاد المقاومين وقيمة الدم الذي بزله شهداؤنا الأبطال.