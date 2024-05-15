وزارة الصحة الفلسطينية تدق ناقوس الخطر..

العالم - فلسطين

سلسلة جديدة من المجازر ارتكبها جيش الاحتلال خلال الساعات الأخيرة في القطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

قوات الاحتلال واصلت نسف مربعات ومبان سكنية في جباليا وعدة مناطق شمال القطاع.

كذلك تركزت غارات الاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع واستهدفت حيي السلام والجنينة شرقي مدينة رفح جنوبا.

حي الصبرة جنوب مدينة غزة كذلك كان شاهدا على استهداف الاحتلال عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

مجرزة جديدة تأتي بعد يوم واحد فقط من استهداف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات.

وبينما تزاد حصيلة الشهداء والجرحى يوماً بعد يوم تقف مشتشفيات غزة عاجزة عن تلقي المزيد من الضحايا، وفي هذا الصدد اعلنت مصادر طبية فلسطينية أن مولدات الكهرباء في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس قد توقفت عن العمل، مما يهدد حياة مئات الجرحى والمرضى داخله.

وزارة الصحة الفلسطينية كذلك دقت ناقوس الخطر محذرة من خروج أكثر من ثمانين بالمئة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.