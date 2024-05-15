هكذا فرض حزب الله معادلات جديدة على جبهة الجنوب اللبناني

العالم - خاص بالعالم

معادلات جديدة يفرضها حزب الله على جبهة الجنوب اللبناني عبر استخدامه تكتيكات جديدة واسلحة نوعية وزيادة عملياته ضد مواقع وجنود الاحتلال ورده المباشر على الاعتداءات التي تطال المناطق اللبنانية.

عمليات ركز خلالها الحزب على الجانب الاستخباراتي عبر مضاعفة تركيزه على التجهيزات التجسسية واللوجستية مستهدفا للمرة الاولى وحدة الإدارة والتحكم بمنطاد تجسسي تابع لجيش الاحتلال في مستوطنة أدميت شمال فلسطين المحتلة.

ومن لحظة الاطلاق للحظة إصابة الأهداف نشر حزب الله مشاهد عملية اسقاط المنطاد تضمنت استطلاع جوي والتحديد النقطوي للهدف وعملية إطلاق ومسار الصواريخ نحو قاعدة اطلاقه وآلية التحكم به وطاقم ادارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح.

انجاز تبعه استهداف مقرات قيادة لجيش الاحتلال في ثكنة معاليه غولاني اضافة الى موقع السماقة ومبان يستخدمها جيش الاحتلال في مستوطنتي المالكية وافيفيم.

عمليات اسفرت بحسب جيش الاحتلال عن سقوط قتلى واصابات في صفوف الاحتلال. القناة الثانية عشرة العبرية قالت ان المستوطن الذي قُتل في أدميت كان يقدم المساعدة إلى الجنود بعد تعرضهم لصاروخٍ مضاد للدروع. وعلى إثر ذلك أُطلق صاروخ آخر نحو المكان نفسه فقُتل على الفور. وفقاً للقناة، ففي اقل من اسبوع قُتل ثلاثة جنود ومستوطن في الشمال كما ان ربع القتلى على الجبهة الشمالية سقطوا الشهر الماضي.

وفيما نقل الاعلام العبري عن لواء احتياط في جيش الاحتلال قوله ان الجيش عاجز عن إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية وسط اقرار بأن الحزب راكم كثيراً من إنجازات الإصابات الدقيقة، يواصل جيش الاحتلال اعتداءاته على القرى الحدودية اللبنانية ومناطق اخرى في عمق الجنوب، مستهدفا سيارة مدنية قرب مدينة صور ما اسفر عن سقوط شهيدين اضافة الى غارات جوية وقصف مدفعي على سهل مرجعيون وأطراف علما الشعب الناقورة وبلدات القنطرة وياطر وكفر كلا وحامول.