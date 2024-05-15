أهالي الضفة يخرجون في مسيرات إحياء ذكرى النكبة ودعم غزة

العالم – خاص بالعالم

في بلدة بيتونيا الى الغرب من رام الله مازالت تروي حكاية النكبة، حكاية طوت عامها السادس والسبعون وتفاصيلها مازالت حاضرة في ذهنها، ومازالت تفاصيل بلدتها المهجرة عجور تشاهدها اذا اغمضت اعينها، ام فتحي من الجيل الاول ما بعد النكبة ، الابناء والاحفاد وابناء الاحفاد كل يحمل منهم ذات اللقب ( العجوري ) نسبة الى البلدة المهجرة القريبة من مدينة الخليل.

وقالت أم فتحي العجوري لاجئة فلسطينية:"كان عمري عشر سنوات عندما تم طردنا بالبنادق، وتم تشريد الناس ولم يبقى اي شخص وهذا نصيبنا وقد تشردنا وخرجنا".

هنا في رام الله وكذا في مدن الضفة الغربية الالاف من الفلسطينيين شاركوا في احياء ذكرى النكبة والتي بدات بصافرات انذار استمرت لستة وسبعين ثانية.

ثم انطلقت المسيرات التي رفع فيها المشاركون اسماء المدن والبلدات المهجرة ومفاتيح العودة.

اما غزة التي اصابتها النكبة في العام السادس والسبعين للنكبة كانت حاضرة في الفعاليات ، الفلسطينييون هنا كان صوتهم يساند القطاع في مقاومة ما شهدها التاريخ قبل ذلك.

وقالت دلال سلامي عضو اللجنة المركزية لفتح:" كل ابناء الشعب الفلسطيني يقول للعالم اجمع بأن فلسطين باقية والاحتلال الى الزوال، وان هذا الاحتلال الذي يقوم على حساب حقوق الآخرين هو كذبة وهذه الاكذوبة لابد لها ان تزول".

لا يحسب تاريخ الشعوب بالسنين والدهور ولكن يحسب بالصمود والانتصارات

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