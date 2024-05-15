فيديو خاص يكشف كواليس سبقت الحرب على غزة!!

العالم - خاص بالعالم

وقال غريب لقناة العالم الاخبارية إن ما نراه الان هو محاولة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة في اسرائيل لتكرار ما حدث بأساليب مختلفة عن 1948، حيث هددت القيادات اليمينية في هذه الوزارة بأن الفلسطينيين سيواجهون نكبة اكبر من 1948، وذلك عن طريق التهجير.

واضاف: انهم بدأوا يفكرون بتهجير اهل غزة الى سيناء منذ بداية هذا القرن وكانت هناك اتصالات مع الحكومة الاميركية في ادارة جورج بوش الابن، لمحاولة اخراج الفلسطينيين الى سيناء وان الولايات المتحدة ودول اخرى مستعدة لبناء مدن وتوسيع المرافق والمصانع، ولكن الهدف الحقيقي كان التهجير.

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