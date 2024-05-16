غزة.. الاحتلال يقصف کل مکان في جباليا، لهذا السبب..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان المدفعية الاسرائيلية وطائرات الاستطلاع تستمر في قصف کل مکان في شمال غزة لإرغام النازحين في مدينة جباليا علی اجلاء المدينة.

وأکد مراسل قناة العالم قصف شقة سکنية في ابراج عين جالوت وسط مدينة النصيرات أدت الی استشهاد مواطنة فلسطينية وجرح عدد من المواطنين.

واستقبلت عيادة الکويتي التخصيية عدد من الجرحی اثر استهداف مدينة رفح بالمدفعية والطائرات الحربية.

وأشار الی قصف منطقة الرابعة مؤکداً ان سکان المدينة لم يخلوها قبل هذا والاحتلال يبحث عن ارغامهم علی ترک المدينة بقصفها.