شاهد.. شهداء وجرحى في الضفة الغربية المحتلة

العالم - خاص بالعالم

مصادر فلسطينية أعلنت استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة طولكرم خلال ساعات الليل، حيث أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف تجاه المواطنين.

وزارة الصحة أكدت عبر بيان مقتضب استشهاد الشبان أيمن أحمد مبارك وحسام عماد دعباس ومحمد يوسف نصر الله.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من مدخلها الغربي، ومن منطقة الشعراوية شمال طولكرم، مرورا بضاحية شويكة، وتمركزت في الوسط التجاري من المدينة، ونشرت قناصتها في كل شوارع المدينة وفوق بنايتها العالية، وأطلقت النار على كل ما يتحرك فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة محلات في طولكرم، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها، قبل أن تقوم بتفجيرها وتخريبما. واحتجزت قوات الاحتلال مركبة اسعاف في الحي الشمالي بالمدينة، وقامت بتفتيشها واخضاع طاقمها للاستجواب، في الوقت الذي استولت فيه على تسجيلات كاميرات المراقبة من أحد المحلات في الحي الغربي بطولكرم.

وفي قلقيليا، قامت قوات الاحتلال باقتحام حي كفر سابا وحي الظهر في قلقيلية، وأعلن الهلال الأحمر عن ارتفاع عدد الإصابات إلى ثلاثة جرّاء عدوان الاحتلال على مدينة قلقيلية.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن تصديها لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة في أكثر من محور بصليات من الرصاص.

وفي سياق متصل، استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال فجر الخميس بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها إن عناصرها لم يصابوا في العملية. فيما اصيب مستوطن جراء عملية طعن نفذت في منطقة حوارة في نابلس.