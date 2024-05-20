وجهاء أهالي كركوك العراقية يعزون باستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقيه

العالم – خاص بالعالم

وقال ابو رضا النجار قائد الحشد التركماني:" الاخوة في مناطقنا التركمانية في العراق بصورة عامة كان وقع الحادث أليما جدا وانتظرنا حتى يكون الخبر غير ما سمعناه".

وقال عصام الونداوي شيخ عشيرة الونداويين التركماني:" نعزي أنفسنا وجميع الإيرانيين شعبا وأمة نعزيهم بفقيدهم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية والوفدالمرافق معه".

وقال الحاج صهيب الهرمزي شيخ عشيره الهرمز التركمانية:" نعزي شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا المصاب الجلل ونقول لهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم واحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم" نحن معكم قلبا.

وقال علي هاشم الحسيني من وجهاء قضاء طوز خرماته:" آيه الله إبراهيم رئيسي نقول اننا فقدناك نحن كمحور مقاومة وكحشد شعبي وكحشد تركماني إنا لله وإنا اليه راجعون".

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