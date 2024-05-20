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وجهاء أهالي كركوك العراقية يعزون باستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقيه

الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

قدم وجهاء اهالي مدينة كركوك العراقية تعازيهم للشعب والقيادة في ايران باستشهاد الرئيس السيد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

العالم خاص بالعالم

وقال ابو رضا النجار قائد الحشد التركماني:" الاخوة في مناطقنا التركمانية في العراق بصورة عامة كان وقع الحادث أليما جدا وانتظرنا حتى يكون الخبر غير ما سمعناه".

وقال عصام الونداوي شيخ عشيرة الونداويين التركماني:" نعزي أنفسنا وجميع الإيرانيين شعبا وأمة نعزيهم بفقيدهم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية والوفدالمرافق معه".

وقال الحاج صهيب الهرمزي شيخ عشيره الهرمز التركمانية:" نعزي شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا المصاب الجلل ونقول لهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم واحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم" نحن معكم قلبا.

وقال علي هاشم الحسيني من وجهاء قضاء طوز خرماته:" آيه الله إبراهيم رئيسي نقول اننا فقدناك نحن كمحور مقاومة وكحشد شعبي وكحشد تركماني إنا لله وإنا اليه راجعون".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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