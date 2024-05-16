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إصابة جندي صهيوني في عملية طعن جنوبي نابلس

إصابة جندي صهيوني في عملية طعن جنوبي نابلس
الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصيب جندي إسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بعملية طعن قرب دوار سلمان الفارسي (مفترق يتسهار) في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

العالم - الإحتلال

وأفادت منظمة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية، إنه تم نقل المصاب لمستشفى "بلينسون" حيث يتم تقديم العلاج له هناك.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت أن جنديا إسرائيليا أصيب بعملية طعن على مفترق "يتسهار"، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب.

وعلى إثر العملية، وصلت تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال إلى موقع العملية، وباشرت عمليات بحث وتمشيط للوصول إلى المنفذ.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت شارع حوارة الرئيس حتى حاجز زعترة، ومفترق عينبوس، وأجبرت المحال التجارية على إغلاق أبوابها.

كما انتشر الجنود في الشارع الرئيس بأعداد كبيرة، وعطلوا حركة المرور، وداهموا عددا من المحال التجارية، وصادروا تسجيلات كاميرات المراقبة فيها.

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