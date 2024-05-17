شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على جباليا

العالم - خاص بالعالم

نحو ثمانية اشهر، ولا افق لانهاء الابادة الجماعية في قطاع غزة. فالعدوان الاسرائيلي يشتد يوما بعد اخر، متعمدا قتل سكان القطاع اما جملة او فُردا.

عدوان تركز على منطقة جباليا في الشمال، التي تتعرض لقصف جوي ومدفعي عنيف ومتواصل على المدينة ومخيمها، بالتزامن مع توسع اليات الاحتلال توغلها في المخيم.. قصف ادى الى سقوط المزيد من الضحايا، فيما مازالت جثامين عشرات الشهداء في الشوارع.

التوغل الاسرائيلي امتد الى مدخل بيت حانون، حيث تواصل اليات الاحتلال محاصرة عدد من اهالي البلدة والنازحين في مراكز الايواء.

الوضع في وسط القطاع لم يكن افضل، حيث مازال الشهداء والجرحى يسقطون وهذه المرة في مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات.

اما مدينة رفح في الجنوب، فتتعرض احيائها وشوارعها للقصف العنيف من الجو والبر والبحر، في الوقت الذي تقوم فيه اليات الاحتلال بعمليات تفجير وتجريف بين الحين والاخر في اماكن تمركزها، تمهيدا للاجتياح الذي يخطط له قادة الاحتلال رغم التحذيرات الدولية.

الهجوم على رفح التي تأوي اكثر من مليون نازح يهدد بكارثة انسانية غير مسبوقة في القطاع المنكوبة اصلا. مع توقف حركة السفر والوقود ودخول المساعدات، واضطرار مئات الاف النازحين على الاستمرار في نزوح لا نهاية له.