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المقاومة أثبتت أنها مستعدة لحرب استنزاف طويلة + فيديو

السبت ١٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

جنين (العالم) 2024.05.18 – أكد الباحث السياسي عمار خضر أن تقدم خطط المقاومة على أرض الواقع باتت هي الأكثر مصداقية وخطورة بالنسبة لكيان الاحتلال، مشدداً على أن كلمات أبوعبيدة و الفيديوهات التي تصدرها المقاومة تظهر مدى استعداد المقاومة لحرب استنزاف طويلة.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت عمار خضر إلى أن ما قاله المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة يصب الزيت على النار بالنسبة للخلافات الداخلية في الكيان والارتباك الظاهر على المؤسسة العسكرية الأمنية الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة، خصوصا أن الإطار السياسي في دولة الاحتلال لا يقدم تصورا لما بعد هذه الحرب.

وشدد على أن قطاع غزة أصبح حالة استنزاف لكيان الاحتلال، مضيفا: من خلال تصريحات أبوعبيدة والفيديوهات التي أصدرتها المقاومة والثبات الذي رأيناه من أهالينا في القطاع نرى أن تقدم خطة المقاومة على أرض الواقع هي الأكثر مصداقية وخطورة، خصوصا أننا نرى النتائج والتخبط لدى الاحتلال والتصريحات المتضاربة بالنسبة لما هو حاصل في القطاع الآن.

ونوه إلى أنه ومن خلال الظهور العلني المصور لأبو عبيدة والفيديوهات للعمليات التي حصلت سواء في حي الزيتون أو جباليا أو رفح.. كلها تظهر مدى استعداد المقاومة لحرب استنزاف طويلة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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