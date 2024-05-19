قائد فرقة غزة السابق: الجيش يتخبط في القطاع ومكانتنا الإقليمية تتآكل

العالم _ فلسطين

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن شماني قوله: إن من الصعب رؤيةَ كيف ستتم إعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة، معتقدًا أن “حماس ستتكبد خسائر بسبب الحرب، ولكن لن يتم القضاء عليها عسكريًّا”.

وبحسب شماني، فإن حكومة بنيامين نتنياهو حكمت على “إسرائيل” بالتخبط لسنوات وبالعزلة وبأضرار جسيمة على الاقتصاد.

وأضاف: “أخطر ما في الأمر هو التآكل الدراماتيكي لمكانة إسرائيل التي كانت قوة إقليمية حتى هجوم حماس على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفًا و303 شهداء، وإصابة 79 ألفا و261 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.