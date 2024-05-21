قوات الاحتلال تواصل جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر اليوم الثلاثاء، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأعلن الدفاع المدني منتصف الليل أن طواقمه انتشلت عددا من الإصابات نتيجة إطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" على مجموعة من المواطنين خلف جمعية المعاقين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي محافظة رفح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

4 شهداء في غارة للاحتلال على حي الصبرة بمدينة غزة

وكان أربعة مواطنين فلسطينيين، قد ايتشهدوا مساء الاثنين، بغارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، قصفت طائرات الاحتلال، منزلا لعائلة قنديل في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين، وقد جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

مجمل الأحداث في مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع حتى الليلة الماضية

وأفادت مصادر إعلامية أن مجمل الأحداث في مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع حتى الليلة الماضية تمثلت في الآتي:

شهداء وجرحى في قصف شقة سالم العطار مدير مركز شرطة الشيخ رضوان في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

غارة على شقة تعود لعائلة لبد في مشروع بيت لاهيا ما أدى لاستشهاد زاهي لبد وزوجته وأبنائهما.

استهداف لأرض زراعية من الطيران الحربي في محيط مسجد الشيخ زكريا بحي الدرج وسط مدينة غزة دون الإبلاغ عن أي إصابات.

قصف مدفعي عنيف مستمر في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي في محيط مسجد علي بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

تجدد الاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال في محاور التقدم في مخيم جباليا.

استمرار الجيش الاسرائيلي في تفخيخ المنازل وتدميرها بمخيم جباليا.

4 شهداء بعد استهداف مجموعة من المواطنين على مدخل عزبة عبد ربه شمال شرق غزة.

استهداف منزل يعود لعائلة الكحلوت في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

قصف مدفعي بين الحين والآخر في مدينة بيت لاهيا.