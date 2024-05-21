المقاومة تواصل تصديها لاقتحام الاحتلال جنين ومخيمها

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان كتائب القسام في جنين أعلنت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة للتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في جنين رفقة إخوانهم في فصائل المقاومة.

كما أعلنت عدد من فصائل المقاومة مشاركتها في التصدي لعدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، وتفجير عبوات ناسفة والاشتباكات المسلحة.

وفجّرت المقاومة عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال في مناطق متفرقة منها عبوة ناسفة بالقرب من مدرسة الوكالة، ودوار الجلبوني، ووادي برقين، وحي الهدف، والمنطقة الشمالية من مخيم جنين، ودوار الحمامة، وشارع الناصرة.

وارتقى سبعة شهداء فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين، وأصيب 10 مواطنين بينهم إصابتان بحالة خطيرة، وبين الشهداء طفل “طالب مدرسة” ومعلم مدرسة وطبيب جراح.

وأفادت مصادر طبية أنه من بين الشهداء الطبيب أسيد كمال جبارين، أخصائي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، منوهة إلى أنه استشهد أثناء توجهه إلى عمله.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمها، من الوصول إلى إصابات في منطقة الغبز أثناء اقتحام مخيم جنين، فيما وثقت كاميرات مراقبة لحظة إصابة طفلين برصاص الاحتلال، بمنطقة خلة الصوحة في جنين.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة لمخيم جنين من عدة محاور، فيما اندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في عدد من محاور المدينة والمخيم ووادي برقين.

وأصيب الصحفي عمرو مناصرة برصاص الاحتلال خلال تغطيته اقتحام جنين، الاحتلال اطلق النار على صحفيين ومسعفين بطريقة مباشرة

ونعت مساجد جنين وطوباس شهداء مخيم جنين وأعلنت النفير العام، وداعية أحرار شعبنا لمؤازرة المقاومة في جنين للتصدي لمجزرة الاحتلال واقتحامه الواسع.

وشرعت جرافات الاحتلال بعمليات تخريب واسعة في البنية التحتية في عدد من المناطق، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول للإصابات.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر: “طواقمنا تعاملت مع كثير من الإصابات في جنين معظمها من طلبة المدارس”.