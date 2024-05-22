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شاهد .. قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثامين شهداء الخدمة 

الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أمّ قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الاربعاء، صلاة الميت التي اقيمت على جثامين شهداء الخدمة وعلى راسهم الرئيس الشهيد السيد ابراهيم رئيسي .

العالم - ايران

ومنذ الساعة السابعة والنصف صباحاً بدأت في جامعة طهران مراسم تشييع شهداء الخدمة، رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس فريق حماية رئيس الجمهورية مهدي موسوي والطيار طاهر مصطفوي ومساعد الطيار محسن دريانوش والمساعد الفني للطيار بهروز قديمي.

وعقب الصلاة ، حضر ابناء شهداء الخدمة عند قائد الثورة حيث قام بمواساتهم داعيا لهم بالصبر والسلوان .

تشييع

وبدات مراسم تشييع جثامين الشهداء حيث من المقرر ان تنطلق من جامعة طهران وحتى ساحة آزادي بمشاركة الجموع الغفيرة التي توافدت منذ الصباح الباكر للمشاركة في هذه المراسم .

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