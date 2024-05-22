الرئيس التونسي يلتقي قائد الثورة لتقديم العزاء باستشهاد الرئيس الايراني

العالم _ ايران

وتقدم سعيّد في هذا اللقاء، من قائد الثورة بالعزاء والمواساة نيابة عن الحكومة والشعب التونسيين، باستشهاد السيد رئيسي ومرافقيه.

ووصل قادة وكبار مسؤولين من 68 دولة الى طهران لحضور مجلس تابين جثمان الرئيس الشهید "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الذي بدا عصر اليوم الاربعاء في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.

ووضعت على منصة الاستقبال، جثامين رئيس الجمهورية الشهيد، ووزير الخارجية الشهيد حسين أميرعبداللهيان وقائد فريق الأمن الرئاسي الشهيد مهدي موسوي.

وقامت الوفود بإلقاء التحية وقراءة الفاتحة على روح الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما.

ومن ابرز القادة والشخصيات التي وصلت الى ايران الاسلامية لحضور مجلس تابين الرئيس الشهيد، يشار الى :

محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق

الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، امير دولة قطر

نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية

قيس سعيد، رئيس تونس

فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي

جاغديب دانكار نائب رئيس الهند

امام علی رحمان، رئيس طاجيكستان

نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

رئيس وزراء جمهورية أذربيجان

سامح شكري، وزير الخارجية المصري

الملا عبد الغني برادر وأمير خان متقي

وفد رفيع المستوى من حركة طالبان

رئيس برلمان أوزبكستان

حسين عرنوس، رئيس وزراء سوريا

سيرجي ألينيك، وزير خارجية بيلاروسيا

شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان

نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق