الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس البرلمان اللبناني يعزي قائد الثورة باستشهاد السيد رئيسي

رئيس البرلمان اللبناني يعزي قائد الثورة باستشهاد السيد رئيسي
الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي، مساء اليوم الاربعاء، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، معزيا سماحته باستشهاد رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ومرافقيه.

العالم _ ايران

وتقدم بري في لقائه سماحة القائد، بالعزاء والمواساة، نيابة عن الحكومة والشعب في لبنان، لمناسبة استشهاد السيد رئيسي ومرافقيه في حادث المروحية شمال غربي البلاد.

ووصل قادة وكبار مسؤولين من 68 دولة الى طهران لحضور مجلس تابين جثمان الرئيس الشهید "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الذي بدا عصر اليوم الاربعاء في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.

يذكر انه استشهد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يوم الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان على متن هذه المروحية رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصر من عناصر حرس الثورة الاسلامية من فيلق أنصار المهدي، والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني، واستشهدوا جميعا في الحادث.

روابط ذات صلة

الرئيس التونسي يلتقي قائد الثورة لتقديم العزاء باستشهاد الرئيس الايراني

امير قطر يعزي قائد الثورة باستشهاد السيد رئيسي

قائد الثورة مخاطبا هنية: الوعد الالهي بالقضاء على الكيان الصهيوني سيتحقق

قائد الثورة: رئيسنا الراحل كان حساساً جداً بشأن قضايا الحدود المتعلقة بأرمينيا

قائد الثورة : فقدنا شخصية بارزة واخا طيبا ومسؤولا كفؤا ومخلصا وجادا