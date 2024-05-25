فيديو خاص: مسؤول كبير في حزب الله يتحدث عن رئيسي ووزيره!!

العالم - خاص بالعالم

وأضاف صفي الدين: كنا نعرف منذ زمن طويل دعمه وتأييده واحتضانه ومعرفته بهذه المقاومة ومن ممواقعه المختلفة سواء حينما كان في مشهد المقدسة خادما للامام الرضا وهذا مقام عظيم جدا يفتخر به ونفتخر به جميعا.

وتابع: وحينما كان في مواقع مختلفة وصولا الى رئاسة الجمهورية، كان دائما هو الى جانبنا، الى جانب المقاومة، وكذلك الوزير الشهيد الدبلوماسي النشط المجاهد المقاوم الدكتور اميرعبداللهيان، ايضا هو خسارة كبيرة لنا ولكل محور المقاومة وهكذا لكل من كان معه في هذه المحنة التي وقعت على الشعب الايراني وكل شعوب المنطقة.

واوضح السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان: الا اننا في نفس الوقت نرى بأن هناك اطمئنانا كبيرا للجمهورية الاسلامية وقوتها وعظمتها خاصة مع وجود قائد كبير وعظيم وحاضن لكل الشعب الايراني وكل شعوب منطقتنا ومقاومة منطقتنا في هذه الايام وهو الامام السيد الخامئني دام ظله الشريف.

واكد صفي الدين ان كلماته بالأمس كانت بلسما، وتوجيهاته دائما في موقع اععطاء المعنويات والقوة وبث القدرة ويعبر عن هذه القوة الكامنة في شعوب منطقتنا.

وشدد: لذلك نحن نعتقد بأن المستقبل سوف يبقى زاخرا وعامرا بوجود هذا الشعب العظيم وهذا القائد العظيم والقيادات المهمة، معتبرا أن ايران بلد عظيم وولاد للقيادات والمسؤولين.

واعتبر خلص السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان أن الخسارة كبيرة والحزن كبير لكن التسليم والايمان والاستمرار والمسؤولية هو الاهم، وهذه مناسبة لتعزية كل الشعب الايراني وكل المخلصين لعائلة الشهيد رئيسي والشهيد اميرعبداللهيان والسيد اية الله آل هاشم وعوائل كل الشهداء.

وخلص صفي الدين الى القول: نعزيهم باسم المقاومة وباسم حزب الله وشعوب المقاومة في المنطقة وسنبقى كما كانوا اوفياء، على دربهم وننهل من مناهل أفكارهم ونبع عطاءاتهم، لتستمر هذه المسيرة محفوظة ومصانة بعناية مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف.

للمزيد شاهدوا الفيديو ...