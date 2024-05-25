السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: تصعيد اسرائيلي خطير وردّ حزب الله!!

السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن مدينة الخيام مازالت تتعرض للقصف المدفعي العنيف الذي يطاول هذه الاحياء منذ 10 دقائق، مستهدفا الاحياء السكنية داخل الميدنة ما تسبب باندلاع نيران فيها.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: قبل ذلك كان هناك قصف مدفعي على راشيا والغجر والخيام، بالاضافة الى غارات عنيفة على بلدات العديسة ومركبا وعيترون ويارون وعيتا الشعب والجبين، ما ادى الى تدمير العديد من المنازل.

وتابع: كما طال القصف المدفعي اطراف واحياء سكنية في زبقين والناقورة وكفركلا وميس الجبل.

واكد مراسل العالم أن المقاومة اليوم ردت بسلسلة كبيرة من العمليات ردا على اعتداءات الاحتلال، من خلال قصف المستوطنات، ومنها مستوطنة المطلة تم استهداف مبنيين يتحصن فيهما جنود الاحتلال ما ادى الى تدميرهما بالكامل.

للمزيد شاهدوا الفيديو ...

روابط ذات صلة

حزب الله يشن هجوما ‏على أهداف في ثكنة'زرعيت'ويدمر دبابة بموقع'المرج'

حزب الله يدمر دبابة ميركافا اسرائيلية ويوقع قتلى وجرحى

فيديو خاص: كمين حزب الله لجنود الاحتلال اليوم في أشتولا!!