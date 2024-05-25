فيديو خاص: تصعيد اسرائيلي خطير وردّ حزب الله!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: قبل ذلك كان هناك قصف مدفعي على راشيا والغجر والخيام، بالاضافة الى غارات عنيفة على بلدات العديسة ومركبا وعيترون ويارون وعيتا الشعب والجبين، ما ادى الى تدمير العديد من المنازل.

وتابع: كما طال القصف المدفعي اطراف واحياء سكنية في زبقين والناقورة وكفركلا وميس الجبل.

واكد مراسل العالم أن المقاومة اليوم ردت بسلسلة كبيرة من العمليات ردا على اعتداءات الاحتلال، من خلال قصف المستوطنات، ومنها مستوطنة المطلة تم استهداف مبنيين يتحصن فيهما جنود الاحتلال ما ادى الى تدميرهما بالكامل.

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