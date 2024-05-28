النرويج واسبانيا تعترفان رسميا بدولة فلسطين وايرلندا في وقت لاحق اليوم

العالم - اوروبا

وقبل إقرار حكومة اسبانيا مرسوما تعترف بموجبه بدولة فلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في كلمة، "إن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف"، مؤكدا أن بلاده لن تعترف بأي تغيير لحدود 1967، دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين، والمسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين حسب تعبيره.

وجدد رئيس الوزراء الإسباني، التأكيد بالتزام اسبانيا بالأمن في المنطقة، والعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام.

وشدد على أن الأولوية الآن هي وضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة، وفتح المعابر، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وصباح اليوم، بدأت النرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان: "اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة دخل حيز التنفيذ".

وأضاف البيان أن "عددا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميا بفلسطين في نفس التاريخ".

وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أعلنت هذه الخطوة في وقت واحد الأسبوع الماضي، حيث قال قادتها إنهم يأملون في انضمام دول أخرى إلى المبادرة، مؤكدين أنها ستعزز آفاق السلام.

ومع إسبانيا والنرويج وايرلندا، يرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي الاعتراف الثلاثي من دول لها ثقلها السياسي في الاتحاد الأوروبي خاصة، وعلى مستوى العالم، في توقيت مهم وحاسم، في ظل ما يتعرض له شعبنا من عدوان صهيوني متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي الذي تقوده فلسطين ودول العالم التي تؤمن بالسلام العادل وضرورة إنهاء الاحتلال، في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.