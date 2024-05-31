16 شهيدا و35 جريحا حصيلة ضحايا العدوان الانجلواميركي على اليمن

العالم - اليمن

ونقل موقع "المسيرة نت"، عن مكتب الصحة في الحديدة قوله، باستشهاد 16 مدنيا وإصابة 35 جريحا جراء الغارات الأمريكية والبريطانية على المحافظة ليل الخميس/ الجمعة.

بدوره، أوضح أحمد البشري وكيل أول محافظة الحديدة في تصريح لقناة المسيرة، صباح اليوم، بارتفاع حصيلة العدوان على الحديدة إلى 16 شهيدا وأكثر من 34 جريحا إصابات عدد منهم خطيرة، جراء استهداف العدوان لمبنى إذاعة الحديدة وعدد من المباني المدنية في ميناء الصليف.

وكان مراسل شبكة المسيرة في الحديدة، قد أفاد في وقت سابق، اليوم، بارتفاع عدد الشهداء في الغارات الأمريكية البريطانية على إذاعة الحديدة وميناء الصليف إلى 14 شهيدا وأكثر من 30 جريحا.

وكانت حصيلة أولية أفادت، مساء أمس الخميس، باستشهاد مواطنين أثنين وإصارة عشرة أخرين جراء استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني مبنى الإذاعة بمديرية الحوك في مدينة الحديدة.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" ان طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بأربع غارات مديرية الحوك بمدينة الحديدة، مستهدفا مبنى الإذاعة، مضيفا أن طيران العدوان استهدف مبنى في ميناء الصليف، في حين استهدف بغاراته منطقة غليفقة بمحافظة الحديدة.

ومساء أمس الخميس، استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات العاصمة صنعاء والمحافظة، حيث شن 3 غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين، وغارة على محيط مطار صنعاء الدولي، وغارتين على منطقة جربان في مديرية سنحان.

وفي تعز استهدف العدوان الأمريكي البريطاني شبكة الاتصالات في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان.