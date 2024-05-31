الجمعة ٣١ مايو ٢٠٢٤
١١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش31-05-2024

الجمعة ٣١ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 29-05-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش29-05-2024