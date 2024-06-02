صنعاء تتحدى واشنطن لإثبات عدم استهداف حاملة ايزنهاور.. فهل ردت الأخيرة؟

العالم- اليمن

وكتب الحوثي في تغريدة على موقع "اكس" امس السبت : ان كانت الحاملة "إيزنهاور" لازالت كذلك ولم تضع فأفضل طريقة لإثبات عدم الاستهداف بث مباشر لاثبات بقاء الحاملة ايزنهاور كما هي واليمن أيضا قادر عند إبلاغه بوجود بعثة إعلامية ان يوقف الاستهداف في البحر لوقت محدد للتواجد والاخلاء للاعلاميين وبضمانة كل من يشارك في الساحات من الأبطال.

في المقابل نشر كابتن الحاملة أيزنهاور "تشوداه هيل" مقطع فيديو من على ضهرها في حسابه على موقع "اكس":

الحاملة أيزنهاورولا يثبت الفيديو أن أيزنهاور لم تتعرض للضرب من قبل القوات المسلحة اليمنية. فتبين لاحقا ان كابتن الحاملة أيزنهاور يكذب والفيديو قديم حيث يعود تاريخه على موقع"Tiktok" الصيني الى 21 مارس 2024:

يعود تاريخ الفيديو على موقع"Tiktok" الصيني الى 21 مارس 2024:



وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، الجمعة استهداف حاملة الطائرات الأميركية "إيزنهاور"، شمالي البحر الأحمر، بعددٍ من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال أن استهداف الحاملة هو الثاني خلال 24 ساعة، مؤكداً أن العملية الثانية استهدفت مدمرةً أميركية في البحر الأحمر، "وأصيبت إصابةً مباشرةً بعددٍ من المسيرات".