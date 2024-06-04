باقري كني يتوجه الى دمشق

العالم - ايران

على هامش جولته الاقليمية، توجه باقري كني الى العاصمة السورية دمشق لمواصلة مشاوراته الإقليمية مع مسؤولي الحكومة السورية اليوم الثلاثاء 4 حزيران /يونيو.

وفي وقت سابق، وفي ختام زياراته للبنان، التقى باقري كني الامين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله وتشاورا حول اخر المستجدات في المنطقة.

واثناء تواجده في لبنان اجري وزير الخارجية الايراني بالوكالة مشاورات مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي و رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي اطار زيارته لبنان ايضا، زار وزير الخارجية الإيراني بالوكالة "علي باقري كني"، "روضة الشهادة" في بيروت وقرأ سورة الفاتحة على الأرواح الطاهرة لشهداء المقاومة الاسلامية ووالدة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله.